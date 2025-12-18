https://1prime.ru/20251218/putin-865687428.html

Песков назвал Путина одним из самых мудрых мировых политиков

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был, есть и будет одним из самых опытных, мудрых и уважаемых мировых политиков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

