https://1prime.ru/20251218/putin-865687428.html
Песков назвал Путина одним из самых мудрых мировых политиков
Песков назвал Путина одним из самых мудрых мировых политиков - 18.12.2025, ПРАЙМ
Песков назвал Путина одним из самых мудрых мировых политиков
Президент России Владимир Путин был, есть и будет одним из самых опытных, мудрых и уважаемых мировых политиков, заявил пресс-секретарь российского лидера... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T19:24+0300
2025-12-18T19:24+0300
2025-12-18T19:24+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865687275_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_24a9e269465ebf05e311ebc2c9552056.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был, есть и будет одним из самых опытных, мудрых и уважаемых мировых политиков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20251218/peskov-865685759.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865687275_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f1e68fc33db54f93a0339b63d2063859.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, политика
Песков назвал Путина одним из самых мудрых мировых политиков
Песков: Путин был, есть и будет одним из самых опытных и мудрых мировых политиков