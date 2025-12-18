Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы за неделю уменьшились на 500 миллионов долларов - 18.12.2025, ПРАЙМ
Международные резервы за неделю уменьшились на 500 миллионов долларов
Международные резервы за неделю уменьшились на 500 миллионов долларов - 18.12.2025, ПРАЙМ
Международные резервы за неделю уменьшились на 500 миллионов долларов
Международные резервы РФ с 5 по 12 декабря уменьшились на 500 миллионов долларов и составили 741 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 декабря уменьшились на 500 миллионов долларов и составили 741 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 12 декабря 2025 года составил 741 млрд долларов США", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 5 декабря составляли 741,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Новости
17:53 18.12.2025
 
Международные резервы за неделю уменьшились на 500 миллионов долларов

Международные резервы России с 5 по 12 декабря уменьшились на 500 млн долларов

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 декабря уменьшились на 500 миллионов долларов и составили 741 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 12 декабря 2025 года составил 741 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 5 декабря составляли 741,5 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
