Акцизы на табачную продукцию в России проиндексируют с 2026 года - 18.12.2025, ПРАЙМ
Акцизы на табачную продукцию в России проиндексируют с 2026 года
2025-12-18T03:17+0300
2025-12-18T03:17+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Акцизы на табачную продукцию в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года, в том числе это затронет трубочный, курительный и жевательный табак, рассказал РИА Новости глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group, замглавы комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов. "Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы, которые президент уже подписал, - это ожидаемая ежегодная индексация. Если говорить предметно о табачных изделиях: например, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году; по сигарам - 351 и 365 рублей за штуку", - отметил Федотов. "По сигаретам и папиросам применяется формула, но минимальный порог также повышается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году", - добавил он. Российский бюджет в 2026–2028 годах получит поступлений от табачной и никотиновой индустрии на уровне около 3,4 триллиона рублей, что является "существенной долей доходов", сказал Федотов. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию ставок акцизов на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции.
россия, владимир путин, опора россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Опора России
03:17 18.12.2025
 
Акцизы на табачную продукцию в России проиндексируют с 2026 года

Fedotov Group: акцизы на табак в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Акцизы на табачную продукцию в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года, в том числе это затронет трубочный, курительный и жевательный табак, рассказал РИА Новости глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group, замглавы комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов.
"Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы, которые президент уже подписал, - это ожидаемая ежегодная индексация. Если говорить предметно о табачных изделиях: например, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году; по сигарам - 351 и 365 рублей за штуку", - отметил Федотов.
"По сигаретам и папиросам применяется формула, но минимальный порог также повышается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году", - добавил он.
Российский бюджет в 2026–2028 годах получит поступлений от табачной и никотиновой индустрии на уровне около 3,4 триллиона рублей, что является "существенной долей доходов", сказал Федотов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию ставок акцизов на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции.
 
