Маркировка позволила выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры - 18.12.2025
Маркировка позволила выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры
2025-12-18T05:36+0300
2025-12-18T05:36+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Маркировка позволила с сентября 2024 года выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Что касается икры, с сентября 2024 по ноябрь 2025 было выявлено 367 тонн икры с признаками фальсификата. Вся информация передана контрольно-надзорным органам. Это тоже достаточно большой объем", - сказал Дубин. Он отметил, что больше всего фальсифицированной икры было обнаружено в Астраханской области - 111 тонн. На втором месте Камчатский край (60 тонн), а на третьем – Сахалинская область (55 тонн). Как объяснил Дубин, маркировка рыбной продукции связана с учетом сырья. "Если говорить об икре, то проводится сверка данных о заявленных объемах продукции между "Честным знаком" и "Меркурием" (система ветпрослеживаемости Россельхознадзора). Если разница объемов икры между системами превышает 2%, продукция не допускается в оборот. Та же интеграция реализована и в консервах с 1 декабря, только здесь разница объемов не должна превышать 5%", - добавил он.
05:36 18.12.2025
 
Маркировка позволила выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры

Глава ЦРПТ Дубин: маркировка позволила выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Маркировка позволила с сентября 2024 года выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Что касается икры, с сентября 2024 по ноябрь 2025 было выявлено 367 тонн икры с признаками фальсификата. Вся информация передана контрольно-надзорным органам. Это тоже достаточно большой объем", - сказал Дубин.
Он отметил, что больше всего фальсифицированной икры было обнаружено в Астраханской области - 111 тонн. На втором месте Камчатский край (60 тонн), а на третьем – Сахалинская область (55 тонн).
Как объяснил Дубин, маркировка рыбной продукции связана с учетом сырья.
"Если говорить об икре, то проводится сверка данных о заявленных объемах продукции между "Честным знаком" и "Меркурием" (система ветпрослеживаемости Россельхознадзора). Если разница объемов икры между системами превышает 2%, продукция не допускается в оборот. Та же интеграция реализована и в консервах с 1 декабря, только здесь разница объемов не должна превышать 5%", - добавил он.
 
