Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 12,2%

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2025 года составили 588,7 тысячи штук, что на 12,2% больше, чем годом ранее, но на 9,9% меньше, чем в октябре 2025 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года жители РФ приобрели 588,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 9,9% меньше, чем месяцем ранее (в октябре – 653 тысячи штук), но на 12,2% больше результата ноября прошлого года (524,4 тысячи штук)", - говорится в сообщении. Самой популярной маркой в этом сегменте с большим отрывом остается отечественная Lada, чьи продажи в ноябре составили 135,7 тысячи реализованных машины (-1%). Следом идет японская Toyota, результат которой в последний месяц осени составил 58,9 тысячи единиц (+12,6%). В пятерку лидеров также вошли корейские KIA и Hyundai, которых в ноябре было продано 34,8 и 33,3 тысячи штук соответственно (+19,6% и +20,2%). Замыкает топ-5 немецкий Volkswagen с результатом 25,8 тысячи проданных автомобиля (+20%). В рейтинге моделей среди б/у легковых автомобилей бессменным лидером остается седан Lada 2107. В ноябре россияне купили 12,6 тысячи "семерок". Вторую и третью строчки делят KIA Rio (11,2 тысячи штук) и Hyundai Solaris (10,9 тысячи штук), а четвертая позиция у еще одной модели "АвтоВАЗа" - внедорожника Lada Niva 4x4 (9,9 тысячи штук). Пятерку лидеров вторичного рынка в ноябре замкнул Ford Focus с результатом продаж 9,6 тысячи единиц. "Что касается итогов 11 месяцев 2025 года, то за это время жители нашей страны стали обладателями 5 миллионов 661,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. И это на 2,7% больше, чем в январе – ноябре прошлого года", - добавили в "Автостате".

