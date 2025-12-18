Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251218/rossijane-865654786.html
Россияне в ноябре-декабре активнее покупают мандарины
2025-12-18
2025-12-18T01:37+0300
турция
египет
марокко
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре-первой половине декабря этого года на 10% активнее покупают мандарины на фоне снижения их стоимости, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс". "Медианная цена мандаринов за 1 килограмм оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году - на уровне 187 рублей, а число покупок – выше на 10%", - привели данные аналитики, изучив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года. Как поясняют авторы исследования, на фоне высокой базы прошлого года, когда был слабый урожай цитрусовых из основных стран-поставщиков этой осенью и зимой мандарины заметно дешевле, чем в прошлом году. "Традиционно мандарины привозят из Турции, Египта, Марокко. Меньше из ЮАР, Китая и других стран южного полушария. Конечно, есть Абхазия", - отмечают аналитики. Как правило, к концу декабря, в преддверии Нового года, цена на мандарины подрастает на 10% по сравнению с уровнем ноября, однако в этом году скорее будет лишь небольшое повышение, на 5-7%, ожидают в компании.
турция
египет
марокко
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре-первой половине декабря этого года на 10% активнее покупают мандарины на фоне снижения их стоимости, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс".
"Медианная цена мандаринов за 1 килограмм оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году - на уровне 187 рублей, а число покупок – выше на 10%", - привели данные аналитики, изучив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.
Как поясняют авторы исследования, на фоне высокой базы прошлого года, когда был слабый урожай цитрусовых из основных стран-поставщиков этой осенью и зимой мандарины заметно дешевле, чем в прошлом году.
"Традиционно мандарины привозят из Турции, Египта, Марокко. Меньше из ЮАР, Китая и других стран южного полушария. Конечно, есть Абхазия", - отмечают аналитики.
Как правило, к концу декабря, в преддверии Нового года, цена на мандарины подрастает на 10% по сравнению с уровнем ноября, однако в этом году скорее будет лишь небольшое повышение, на 5-7%, ожидают в компании.
 
