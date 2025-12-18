Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в 2026 году смогут забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений
2025-12-18T01:40+0300
2025-12-18T01:40+0300
экономика
финансы
россия
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений, подсчитало РИА Новости. Согласно данным агентства, российские пенсионеры смогут одномоментно забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превысит 439776 рублей. Размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, поделенной на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев. Если сумма выплаты в месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума, то эти сбережения можно забрать единоразово. Минимальный размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год установлен в размере 16288 рублей.
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
01:40 18.12.2025
 
Экономика Финансы РОССИЯ
 
 
