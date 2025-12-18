Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели в Таиланде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели в Таиланде
Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели в Таиланде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели в Таиланде
Россияне на новогодние каникулы стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде пятизвездочные отели, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:52+0300
2025-12-18T07:52+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде пятизвездочные отели, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий "OneTwoTrip". По данным сервиса, Таиланд занимает первое место в списке востребованных направлений, но за год интерес к стране снизился на 25%. При этом доля отельных заказов там составила 12,2% от общего числа бронирований за рубежом. "В этом сезоне россияне не экономят на отдыхе и выбирают отели со средней стоимостью 17,8 тысячи рублей в сутки, что на 1,7 тысячи рублей больше, чем в прошлом. Самая востребованная категория жилья - четырехзвездочные отели, на них приходится 30,2% заказов (+8% за год). Популярность пятизвездочных отелей выросла на 36% (до 26,8%)", - говорится в исследовании сервиса по данным бронирований. В это же время гостиницы с тремя звездами, которые в зимние каникулы 2025 года бронировали чаще всего, теперь выбирают на 7% реже, а их доля составила 28,3%. Остальные заказы приходятся на объекты размещения без звезд, в том числе апартаменты и гостевые дома. За год они также стали менее популярны, выяснили в OnеTwoTrip. Российские туристы планируют отдыхать в Таиланде на январские в среднем 6,1 дня. В основном в Таиланд едут вдвоем или компанией, хотя в этом году в количество соло-путешественников выросло на 27% в годовом выражении. "Самым популярным городом традиционно стал Бангкок: на него приходится 17% отельных заказов в стране, а средняя стоимость жилья там составляет 12,5 тысячи рублей в сутки. Многие также отправятся в Паттайю (13,2%; номер обходится в 6,7 тысячи рублей в сутки) и Патонг (9,1%; 15,2 тысячи рублей в сутки)", - выяснили в OneTwoTrip. Также в топ-5 мест для бронирований вошли пляжные районы Карон и Ката на Пхукете.
07:52 18.12.2025
 
Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели в Таиланде

OnеTwoTrip: россияне стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде пятизвездочные отели

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде пятизвездочные отели, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий "OneTwoTrip".
По данным сервиса, Таиланд занимает первое место в списке востребованных направлений, но за год интерес к стране снизился на 25%. При этом доля отельных заказов там составила 12,2% от общего числа бронирований за рубежом.
"В этом сезоне россияне не экономят на отдыхе и выбирают отели со средней стоимостью 17,8 тысячи рублей в сутки, что на 1,7 тысячи рублей больше, чем в прошлом. Самая востребованная категория жилья - четырехзвездочные отели, на них приходится 30,2% заказов (+8% за год). Популярность пятизвездочных отелей выросла на 36% (до 26,8%)", - говорится в исследовании сервиса по данным бронирований.
В это же время гостиницы с тремя звездами, которые в зимние каникулы 2025 года бронировали чаще всего, теперь выбирают на 7% реже, а их доля составила 28,3%. Остальные заказы приходятся на объекты размещения без звезд, в том числе апартаменты и гостевые дома. За год они также стали менее популярны, выяснили в OnеTwoTrip.
Российские туристы планируют отдыхать в Таиланде на январские в среднем 6,1 дня. В основном в Таиланд едут вдвоем или компанией, хотя в этом году в количество соло-путешественников выросло на 27% в годовом выражении.
"Самым популярным городом традиционно стал Бангкок: на него приходится 17% отельных заказов в стране, а средняя стоимость жилья там составляет 12,5 тысячи рублей в сутки. Многие также отправятся в Паттайю (13,2%; номер обходится в 6,7 тысячи рублей в сутки) и Патонг (9,1%; 15,2 тысячи рублей в сутки)", - выяснили в OneTwoTrip.
Также в топ-5 мест для бронирований вошли пляжные районы Карон и Ката на Пхукете.
 
