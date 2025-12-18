Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания
Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:09+0300
2025-12-18T18:09+0300
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире
МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. "Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего - с Российской Федерацией. Поэтому Белоруссия и Россия реализует комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
белоруссия
минск
18:09 18.12.2025
 
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания

МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего - с Российской Федерацией. Поэтому Белоруссия и Россия реализует комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия", - заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
