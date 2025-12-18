https://1prime.ru/20251218/rossiya-865684929.html

Минцифры обновило белый список ресурсов, доступных в режиме ограничений

18.12.2025

Минцифры обновило белый список ресурсов, доступных в режиме ограничений

Минцифры РФ обновило белый список ресурсов, доступных в условиях ограничения работы мобильного интернета - в него вошли сайты МЧС, МВД, Совета Федерации,... | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минцифры РФ обновило белый список ресурсов, доступных в условиях ограничения работы мобильного интернета - в него вошли сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" и другие, сообщило министерство в своем канале на национальной платформе Мах. "На новом этапе в список в том числе вошли Совет Федерации, МВД, МЧС, "Движение первых", авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа", интернет-ресурс "Объясняем РФ", "Россети", "Росатом Сеть зарядных станций", оператор связи "Мотив", Московская биржа, портал для вакансий и поиска работы HeadHunter, сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв", сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", "Деловые линии", онлайн-кинотеатр "Иви", супермаркеты: "Вкусвилл", "Ашан", "Спар", Metro, "Петрович", - сказано в сообщении. Также расширен перечень средств массовой информации, которые будут доступны россиянам без интернета.

