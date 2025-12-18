https://1prime.ru/20251218/rossiya-865688269.html

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", - сообщил он. Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны. Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя "на поводу у Евросоюза". "ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух эконом-зонах. И конечно ЕС всегда ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", - добавил он. Глава Росрыболовства также сообщил, что переговоры начались из-за того, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух российских рыбопромысловых судов. А такие действия лишили половину флота РФ к доступу в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши. Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел. В начале ноябре Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января. При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.

