https://1prime.ru/20251218/rossiya-865688269.html
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T20:24+0300
2025-12-18T20:24+0300
2025-12-18T20:24+0300
бизнес
россия
норвегия
ес
росрыболовство
мид
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", - сообщил он. Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны. Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя "на поводу у Евросоюза". "ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух эконом-зонах. И конечно ЕС всегда ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", - добавил он. Глава Росрыболовства также сообщил, что переговоры начались из-за того, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух российских рыбопромысловых судов. А такие действия лишили половину флота РФ к доступу в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши. Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел. В начале ноябре Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января. При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.
https://1prime.ru/20250820/tovary-860970314.html
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, норвегия, ес, росрыболовство, мид, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, ЕС, Росрыболовство, МИД, Мировая экономика
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на санкции ЕС
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", - сообщил он.
Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны.
Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя "на поводу у Евросоюза"
. "ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией
. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух эконом-зонах. И конечно ЕС всегда ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", - добавил он.
Глава Росрыболовства
также сообщил, что переговоры начались из-за того, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух российских рыбопромысловых судов. А такие действия лишили половину флота РФ
к доступу в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД
сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале ноябре Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января. При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях.
Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.
В Швеции и Норвегии приостановили прием отправлений с товарами в США