Мерц намерен использовать активы ЦБ России для помощи Украине, пишет dpa

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен выполнить требование Бельгии по части использования для помощи Украине в том числе замороженных в ФРГ активов российского... | 18.12.2025, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 18 дек - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен выполнить требование Бельгии по части использования для помощи Украине в том числе замороженных в ФРГ активов российского Центробанка, передает агентство dpa со ссылкой на источники с полей саммита Евросовета в Брюсселе. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия до сих пор так и не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по использованию активов РФ. "Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины", - говорится в сообщении. В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Оба варианта имеют противников среди 27 государств-членов ЕС. В среду венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия выступает строго против такого кредита. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов всё же будет обсуждаться. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

