https://1prime.ru/20251218/rzhd-865653847.html
РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми купейными вагонами
РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми купейными вагонами - 18.12.2025, ПРАЙМ
РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми купейными вагонами
РЖД в четверг презентуют поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, сообщили... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T00:19+0300
2025-12-18T00:19+0300
2025-12-18T00:19+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865653847.jpg?1766006352
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. РЖД в четверг презентуют поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, сообщили РИА Новости в компании.
"Восемнадцатого декабря на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоится презентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами нового модельного ряда габарита Т. За счет увеличенного габарита кузова (плюс 73 см в длину и 28 см в ширину) такие вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест", - сообщили в РЖД.
Ранее в компании сообщали РИА Новости, что в составе этого поезда и поедут новые вагоны купе с полками 2 метра. Таким образом, поезд "Красная стрела" станет первым составом, в котором будут курсировать это новые вагоны.
РЖД несколько дней назад показали видео обновленной "Красной Стрелы", но только снаружи. Внутри состав покажут в четверг впервые.
Компания сообщает, что в "Красной Стреле" с новыми вагонами есть "детское" купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе, для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.
Помимо новых вагонов поезд № 1 в преддверии своего 95-летнего юбилея получил новую ливрею и внутреннее оформление, которые оставались практически неизменными с момента появления поезда.
Вести состав будет новый электровоз ЭП2К. Его выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в "ТМХ – Энергетические решения") в ту же ливрею, что и вагоны.
РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу".
Каждое новое купе вагонов увеличенного габарита оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков.
Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РЖД
РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми купейными вагонами
РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. РЖД в четверг презентуют поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, сообщили РИА Новости в компании.
"Восемнадцатого декабря на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоится презентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами нового модельного ряда габарита Т. За счет увеличенного габарита кузова (плюс 73 см в длину и 28 см в ширину) такие вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест", - сообщили в РЖД.
Ранее в компании сообщали РИА Новости, что в составе этого поезда и поедут новые вагоны купе с полками 2 метра. Таким образом, поезд "Красная стрела" станет первым составом, в котором будут курсировать это новые вагоны.
РЖД несколько дней назад показали видео обновленной "Красной Стрелы", но только снаружи. Внутри состав покажут в четверг впервые.
Компания сообщает, что в "Красной Стреле" с новыми вагонами есть "детское" купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе, для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.
Помимо новых вагонов поезд № 1 в преддверии своего 95-летнего юбилея получил новую ливрею и внутреннее оформление, которые оставались практически неизменными с момента появления поезда.
Вести состав будет новый электровоз ЭП2К. Его выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в "ТМХ – Энергетические решения") в ту же ливрею, что и вагоны.
РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу".
Каждое новое купе вагонов увеличенного габарита оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков.
Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.