РЖД презентуют поезд "Красная стрела" с новыми купейными вагонами

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. РЖД в четверг презентуют поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, сообщили РИА Новости в компании. "Восемнадцатого декабря на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоится презентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами нового модельного ряда габарита Т. За счет увеличенного габарита кузова (плюс 73 см в длину и 28 см в ширину) такие вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест", - сообщили в РЖД. Ранее в компании сообщали РИА Новости, что в составе этого поезда и поедут новые вагоны купе с полками 2 метра. Таким образом, поезд "Красная стрела" станет первым составом, в котором будут курсировать это новые вагоны. РЖД несколько дней назад показали видео обновленной "Красной Стрелы", но только снаружи. Внутри состав покажут в четверг впервые. Компания сообщает, что в "Красной Стреле" с новыми вагонами есть "детское" купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе, для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства. Помимо новых вагонов поезд № 1 в преддверии своего 95-летнего юбилея получил новую ливрею и внутреннее оформление, которые оставались практически неизменными с момента появления поезда. Вести состав будет новый электровоз ЭП2К. Его выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в "ТМХ – Энергетические решения") в ту же ливрею, что и вагоны. РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу". Каждое новое купе вагонов увеличенного габарита оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков. Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.

