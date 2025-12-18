Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела" - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/rzhd-865681666.html
РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела"
РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела" - 18.12.2025, ПРАЙМ
РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела"
РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:14+0300
2025-12-18T17:14+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865681281_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_740fc7388b4fe699500a9d48a009d22c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Красная стрела" - уникальный поезд во всех отношениях. Это поезд-легенда. Вы знаете, что в следующем году ему будет 95 лет, и именно в этом году мы начали обновление этого уникального поезда. Этот поезд всегда опережал свое время, и сейчас это первый поезд, который будет собран из новых вагонов габарита Т. Поезд изменен, вы имели возможность его внимательно посмотреть", - сказал замглавы РЖД Иван Колесников. Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне. "В каждом купе есть индивидуальная возможность для зарядки гаджетов. На второй полке индивидуальный столик. Расположены сейфы на каждом месте. Особенность этого габарита в том, что есть покупейное регулирование температуры воздуха от 20 до 26 градусов", - отметил Колесников. Кроме того, в каждом вагоне первое купе является специализированным детским, и нижняя полка предусмотрена для того, чтобы мама могла комфортно с ребенком путешествовать ночью. Нижняя полка здесь шире на 23 сантиметра. Внутри поезда пассажиров встречают очертания вокзалов-близнецов: Ленинградского и Московского, а в коридорах размещены фотографии поезда "Красная стрела" начиная с 30-х годов прошлого века. Также вагоны оснащены душевой кабиной в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства. РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу". Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.
https://1prime.ru/20251203/m-865155780.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865681281_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_9af7ff725deaf34b80124e095b8f67ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
17:14 18.12.2025
 
РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела"

РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела" в новыми купе

© РИА Новости . Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного поезда "Красная стрела"
Презентация обновленного поезда Красная стрела - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Презентация обновленного поезда "Красная стрела"
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Красная стрела" - уникальный поезд во всех отношениях. Это поезд-легенда. Вы знаете, что в следующем году ему будет 95 лет, и именно в этом году мы начали обновление этого уникального поезда. Этот поезд всегда опережал свое время, и сейчас это первый поезд, который будет собран из новых вагонов габарита Т. Поезд изменен, вы имели возможность его внимательно посмотреть", - сказал замглавы РЖД Иван Колесников.
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
3 декабря, 09:20
Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне.
"В каждом купе есть индивидуальная возможность для зарядки гаджетов. На второй полке индивидуальный столик. Расположены сейфы на каждом месте. Особенность этого габарита в том, что есть покупейное регулирование температуры воздуха от 20 до 26 градусов", - отметил Колесников.
Кроме того, в каждом вагоне первое купе является специализированным детским, и нижняя полка предусмотрена для того, чтобы мама могла комфортно с ребенком путешествовать ночью. Нижняя полка здесь шире на 23 сантиметра.
Внутри поезда пассажиров встречают очертания вокзалов-близнецов: Ленинградского и Московского, а в коридорах размещены фотографии поезда "Красная стрела" начиная с 30-х годов прошлого века.
Также вагоны оснащены душевой кабиной в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.
РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу".
Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала