Британия ввела санкции против пяти физических лиц и 19 организаций
Британия включила пять физических лиц и 19 организаций в пакет санкций против РФ
Флаги Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 дек - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте минфина королевства.
Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.
Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", крупные частные нефтяные компании "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", а также трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.
Британский минфин выдал всем четырем нефтяным компаниям временное исключение из-под санкций для сворачивания операций в Великобритании. Лицензия истекает 31 января 2026 года.
Кроме того, под санкции попала "Фабрика Ваты 24", которая работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями, и ООО "Текстиль-Сервис".
В России заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.