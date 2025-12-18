https://1prime.ru/20251218/sanktsii-865675931.html

Британия ввела санкции против пяти физических лиц и 19 организаций

Британия ввела санкции против пяти физических лиц и 19 организаций - 18.12.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против пяти физических лиц и 19 организаций

Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T14:50+0300

2025-12-18T14:50+0300

2025-12-18T15:29+0300

мировая экономика

запад

великобритания

узбекистан

владимир путин

татнефть

русснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8615ada5297e626ec8c3635ff630540b.jpg

ЛОНДОН, 18 дек - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте минфина королевства. Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии. Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", крупные частные нефтяные компании "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", а также трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft. Британский минфин выдал всем четырем нефтяным компаниям временное исключение из-под санкций для сворачивания операций в Великобритании. Лицензия истекает 31 января 2026 года.Кроме того, под санкции попала "Фабрика Ваты 24", которая работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями, и ООО "Текстиль-Сервис". В России заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

великобритания

узбекистан

2025

мировая экономика, запад, великобритания, узбекистан, владимир путин, татнефть, русснефть