Слуцкий предложил выделять субсидии на развитие кризисных центров

Слуцкий предложил выделять субсидии на развитие кризисных центров

2025-12-18T05:45+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделять некоммерческим организациям (НКО) дополнительные государственные субсидии на развитие кризисных центров для женщин и детей, а также предусмотреть их открытие в каждом субъекте РФ. Соответствующий документ в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты материнства и реализации эффективной государственной политики в сфере демографии, прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание рассмотреть возможность принятия дополнительных государственных мер поддержки НКО помощи женщинам и детям, проработать возможность учреждения и открытия центров помощи женщинам и детям, в том числе государственных, во всех субъектах РФ, а также предусмотреть в федеральном бюджете выделения дополнительных субсидий для НКО данной направленности для расширения и эффективной реализации профильной деятельности", - сказано в документе. Как отметил Слуцкий, в России действует значительное число НКО, целью которых является развитие культуры, образования, науки, решение социальных проблем и помощь целевым группам населения. Он указал, что правительство РФ оказывает всестороннюю поддержку НКО, понимая значимость их деятельности, организациям предлагаются различные инструменты для успешной реализации проектов и их финансирования, в том числе на основе грантов. По его словам, особой важностью для реализации мер государственной поддержки НКО обладают кризисные центры помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся угрозам и различным формам насилия в семье. "В 2024 году в Российской Федерации функционировали 134 подобные НКО в 57 субъектах, что не соответствует потребностям населения, возможности данных кризисных центров ограничены и требуют дополнительных мер государственной поддержки. В настоящий момент фиксируется серьезный дисбаланс между потребностями особо уязвимой категории граждан (женщины и дети) и актуальным присутствием в регионах кризисных центров помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в обращении. По мнению лидера ЛДПР, для устранения дисбаланса необходимо системное вмешательство государства, в частности, регламентирование деятельности подобных НКО на федеральном уровне, уменьшение бюрократических барьеров и упрощение создания механизмов создания подобных НКО, увеличение финансирования и популяризация кризисных центров.

