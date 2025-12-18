https://1prime.ru/20251218/ssha-865657019.html
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп - 18.12.2025, ПРАЙМ
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп
США в ближайший год введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T05:42+0300
2025-12-18T05:42+0300
2025-12-18T05:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865657019.jpg?1766025742
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. США в ближайший год введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации.
"В течение ближайших 12 месяцев мы введём в строй 1600 новых электростанций, это рекорд", - сообщил он.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп
Трамп: США в ближайшие 12 месяцев введут в действие рекордные 1600 новых электростанций