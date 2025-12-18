https://1prime.ru/20251218/ssha-865657019.html

США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. США в ближайший год введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации. "В течение ближайших 12 месяцев мы введём в строй 1600 новых электростанций, это рекорд", - сообщил он.

