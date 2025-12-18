Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп - 18.12.2025
США введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил Трамп
2025-12-18T05:42+0300
2025-12-18T05:42+0300
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. США в ближайший год введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации. "В течение ближайших 12 месяцев мы введём в строй 1600 новых электростанций, это рекорд", - сообщил он.
05:42 18.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. США в ближайший год введут в действие рекордные 1600 новых электростанций, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации.
"В течение ближайших 12 месяцев мы введём в строй 1600 новых электростанций, это рекорд", - сообщил он.
 
Заголовок открываемого материала