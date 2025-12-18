Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко рассказал о переговорах с США - 18.12.2025
Лукашенко рассказал о переговорах с США
Лукашенко рассказал о переговорах с США - 18.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о переговорах с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:12+0300
2025-12-18T18:12+0300
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России. "Когда с американцами ведём переговоры, должен прямо сказать: никогда, кроме первых встреч, они не ставили вопрос о России. Я им прямо сказал: "Россия - это святое. Это родные нам люди", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
россия, мировая экономика, белоруссия, сша, вашингтон, александр лукашенко
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Александр Лукашенко
18:12 18.12.2025
 
Лукашенко рассказал о переговорах с США

Лукашенко заявил, что США не ставили вопрос о сотрудничестве Белоруссии и России

МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России.
"Когда с американцами ведём переговоры, должен прямо сказать: никогда, кроме первых встреч, они не ставили вопрос о России. Я им прямо сказал: "Россия - это святое. Это родные нам люди", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Россия и Белоруссия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания
18:09
 
18:09
 
 
