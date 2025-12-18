https://1prime.ru/20251218/ssha-865683826.html
Лукашенко рассказал о переговорах с США
Лукашенко рассказал о переговорах с США - 18.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о переговорах с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России. | 18.12.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России. "Когда с американцами ведём переговоры, должен прямо сказать: никогда, кроме первых встреч, они не ставили вопрос о России. Я им прямо сказал: "Россия - это святое. Это родные нам люди", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
