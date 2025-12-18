Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готовит контакты с США, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251218/ssha-865683965.html
Россия готовит контакты с США, заявил Песков
Россия готовит контакты с США, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россия готовит контакты с США, заявил Песков
Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
россия
сша
рф
киев
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир зеленский
в мире
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский. "Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков. Видео опубликовала радиостанция Маяк.
сша
рф
киев
россия, сша, рф, киев, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир зеленский, в мире
РОССИЯ, США, РФ, Киев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, В мире
18:17 18.12.2025
 
Россия готовит контакты с США, заявил Песков

Песков: Россия готовит к контактам с США по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский.
"Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков.
Видео опубликовала радиостанция Маяк.
РОССИЯСШАРФКиевДмитрий ПесковСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
