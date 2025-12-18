https://1prime.ru/20251218/ssha-865683965.html
Россия готовит контакты с США, заявил Песков
Россия готовит контакты с США, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
Россия готовит контакты с США, заявил Песков
Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
россия
сша
рф
киев
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский. "Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков. Видео опубликовала радиостанция Маяк.
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865679531.html
сша
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, киев, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир зеленский, в мире
РОССИЯ, США, РФ, Киев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, В мире
Россия готовит контакты с США, заявил Песков
Песков: Россия готовит к контактам с США по Украине