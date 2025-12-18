https://1prime.ru/20251218/ssha-865683965.html

Россия готовит контакты с США, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский. "Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков. Видео опубликовала радиостанция Маяк.

