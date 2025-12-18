https://1prime.ru/20251218/ssha-865684500.html

Песков оценил потенциал отношений между Россией и США

Песков оценил потенциал отношений между Россией и США - 18.12.2025, ПРАЙМ

Песков оценил потенциал отношений между Россией и США

18.12.2025 Потенциал отношений между Россией и США большой и взаимовыгодный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Потенциал отношений между Россией и США большой и взаимовыгодный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный", - сказал Песков "Известиям".

сша

