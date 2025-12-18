https://1prime.ru/20251218/ssha-865684633.html

Песков рассказал о диалоге России и США

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США ведется, он пока узкопрофильный и относится к украинскому урегулированию, отношения России и США не изменились, но со стороны двух стран появилась политическая воля к диалогу, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью "Известиям" Песков сообщил, что отношения между РФ и США не изменились. "Единственное, что в них появилось, и это очень важно, - это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования", - сказал Песков.

