https://1prime.ru/20251218/strela-865654046.html

"Красная стрела" отправится в первый рейс с новыми вагонами купе

"Красная стрела" отправится в первый рейс с новыми вагонами купе - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Красная стрела" отправится в первый рейс с новыми вагонами купе

Поезд "Красная стрела" отправится в первый рейс с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра 18 декабря вечером из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили РИА... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T00:22+0300

2025-12-18T00:22+0300

2025-12-18T00:22+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865654046.jpg?1766006537

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Поезд "Красная стрела" отправится в первый рейс с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра 18 декабря вечером из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили РИА Новости в РЖД. Утром в этот день на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоится презентация обновлённого фирменного поезда "Красная стрела". Ранее в компании РИА Новости сообщали, что в составе этого поезда и поедут новые вагоны купе с полками 2 метра. Таким образом, поезд "Красная стрела" станет первым составом, в котором будут курсировать это новые вагоны. "В 23.55 обновлённая "Красная стрела" отправится в первый рейс с пассажирами", - рассказали в РЖД. Компания несколько дней назад показала видео обновленной "Красной Стрелы", но только снаружи. Внутри состав покажут в четверг впервые. РЖД сообщили, что в "Красной Стреле" с новыми вагонами есть "детское" купе с полкой "Мама+" для проезда с ребёнком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе, для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства. Помимо новых вагонов поезд № 1 в преддверии своего 95-летнего юбилея получил новую ливрею и внутреннее оформление, которые оставались практически неизменными с момента появления поезда. Вести состав будет новый электровоз ЭП2К. Его выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в "ТМХ – Энергетические решения") в ту же ливрею, что и вагоны. РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу". Каждое новое купе вагонов увеличенного габарита оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков. Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, москва, ржд