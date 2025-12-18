https://1prime.ru/20251218/sud-865654401.html

Суд проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева

Суд проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы проведет беседу по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, осужденного на 13 лет за взяточничество, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Беседа назначена на 18 декабря", - следует из данных. Помимо Марзаева ответчиками по иску выступают ещё шесть человек. После беседы суд назначит дату рассмотрения по существу. Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске. Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса. В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает. По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.

