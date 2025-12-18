https://1prime.ru/20251218/svo-865685546.html
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как я узнал на утро, он (Путин - ред.) еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
