Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков

2025-12-18T18:51+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как я узнал на утро, он (Путин - ред.) еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

