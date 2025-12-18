Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков - 18.12.2025
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков
Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:51+0300
2025-12-18T18:51+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_e34c0e7fad8581608f6332b3e75b7854.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как я узнал на утро, он (Путин - ред.) еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20251218/ssha-865684633.html
россия, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
18:51 18.12.2025
 
Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО, заявил Песков

Песков: Путин ночью заслушал доклады о положении дел на СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как я узнал на утро, он (Путин - ред.) еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков
Песков рассказал о диалоге России и США
РОССИЯ Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
