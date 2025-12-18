ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации. Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты. Документом меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации. Также для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
12:44 18.12.2025
 
ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.
Документом меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.
Также для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года.
Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей.
Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
 
