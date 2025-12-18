https://1prime.ru/20251218/taksi-865670194.html
ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации
ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации - 18.12.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:44+0300
2025-12-18T12:44+0300
2025-12-18T12:44+0300
бизнес
россия
лнр
запорожская область
дальний восток
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865670039_0:49:2200:1287_1920x0_80_0_0_a767ed684e7d815a20285414313bbc13.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации. Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты. Документом меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации. Также для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
https://1prime.ru/20251209/gosduma-865361658.html
лнр
запорожская область
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865670039_210:0:1990:1335_1920x0_80_0_0_936531daf5c1349b71f1bd2d24ade3fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, лнр, запорожская область, дальний восток, владимир путин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, ЛНР, Запорожская область, Дальний Восток, Владимир Путин, Госдума
ГД приняла закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации
ГД приняла закон о 25-процентной квоте для такси, не соответствующих уровню локализации
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах
Документом меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.
Также для ДНР, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока
. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года.
Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей.
Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка.
В конце мая президент России Владимир Путин
подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.