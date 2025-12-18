https://1prime.ru/20251218/tsb-865676570.html

ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, понесенные из-за блокировки его активов. "В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды", - сообщил регулятор. ЦБ добавил, что действиями депозитария Euroclear ему был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами. Банк России в пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода. После этого, в среду, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.

