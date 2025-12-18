Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде - 18.12.2025
https://1prime.ru/20251218/tsb-865676570.html
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде - 18.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде
Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:26+0300
2025-12-18T15:26+0300
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, понесенные из-за блокировки его активов. "В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды", - сообщил регулятор. ЦБ добавил, что действиями депозитария Euroclear ему был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами. Банк России в пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода. После этого, в среду, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
15:26 18.12.2025
 
ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде

ЦБ планирует взыскивать с европейских банков убытки в суде из-за блокировки активов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, понесенные из-за блокировки его активов.
"В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды", - сообщил регулятор.
ЦБ добавил, что действиями депозитария Euroclear ему был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами.
Банк России в пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
После этого, в среду, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
 
Заголовок открываемого материала