Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции

2025-12-18T11:42+0300

мировая экономика

турция

moody's

АНКАРА, 18 дек — ПРАЙМ. Moody's прогнозирует ускорение роста экономики Турции - на 3,4% в 2026 году и на 3,5% в 2027 году, говорится в докладе этого Международного рейтингового агентства. "Экономика Турции вырастет в завершающемся году на 3,2%, в 2026 году — на 3,4%, в 2027 году — на 3,5%", — говорится там. Агентство также ожидает постепенного замедления инфляции в стране. По оценке аналитиков, годовая инфляция по итогам текущего года составит 35% с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта, в 2026 году снизится до 22%, а в 2027 году — до 18,5%. По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%.

турция

