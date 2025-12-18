Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/turtsiya-865667405.html
Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции
Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции - 18.12.2025, ПРАЙМ
Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции
Moody's прогнозирует ускорение роста экономики Турции - на 3,4% в 2026 году и на 3,5% в 2027 году, говорится в докладе этого Международного рейтингового... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:42+0300
2025-12-18T11:42+0300
мировая экономика
турция
moody's
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
АНКАРА, 18 дек — ПРАЙМ. Moody's прогнозирует ускорение роста экономики Турции - на 3,4% в 2026 году и на 3,5% в 2027 году, говорится в докладе этого Международного рейтингового агентства. "Экономика Турции вырастет в завершающемся году на 3,2%, в 2026 году — на 3,4%, в 2027 году — на 3,5%", — говорится там. Агентство также ожидает постепенного замедления инфляции в стране. По оценке аналитиков, годовая инфляция по итогам текущего года составит 35% с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта, в 2026 году снизится до 22%, а в 2027 году — до 18,5%. По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%.
https://1prime.ru/20251210/gaz-865391278.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция, moody's
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Moody's
11:42 18.12.2025
 
Moody's ожидает ускорения ускорения роста ВВП Турции

Moody's ожидает ускорения роста ВВП Турции до 3,4 процента в 2026 году

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 18 дек — ПРАЙМ. Moody's прогнозирует ускорение роста экономики Турции - на 3,4% в 2026 году и на 3,5% в 2027 году, говорится в докладе этого Международного рейтингового агентства.
"Экономика Турции вырастет в завершающемся году на 3,2%, в 2026 году — на 3,4%, в 2027 году — на 3,5%", — говорится там.
Агентство также ожидает постепенного замедления инфляции в стране. По оценке аналитиков, годовая инфляция по итогам текущего года составит 35% с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта, в 2026 году снизится до 22%, а в 2027 году — до 18,5%.
По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%.
Газ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции
10 декабря, 09:33
 
Мировая экономикаТУРЦИЯMoody's
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала