https://1prime.ru/20251218/tusk-865689330.html
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T21:01+0300
2025-12-18T21:01+0300
2025-12-18T21:01+0300
брюссель
россия
бельгия
украина
дональд туск
виктор орбан
дмитрий песков
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters. "Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым", — сказал он журналистам.Туск отметил, что, тем не менее, "некоторые страны намерены бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии безопасности".В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против и этой идеи.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные действия по конфискации российских активов не останутся без ответа. По словам представителя Кремля, такие действия приведут к серьезным последствиям как для стран, так и для юридических и физических лиц.
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865642052.html
брюссель
бельгия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, россия, бельгия, украина, дональд туск, виктор орбан, дмитрий песков, ес, замороженные российские активы
Брюссель, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Дональд Туск, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, ЕС, замороженные российские активы
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
Туск заявил о прорыве на саммите Евросоюза по вопросу изъятия активов России