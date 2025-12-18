"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах

https://1prime.ru/20251218/tusk-865689330.html

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в... | 18.12.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters. "Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым", — сказал он журналистам.Туск отметил, что, тем не менее, "некоторые страны намерены бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии безопасности".В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против и этой идеи.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные действия по конфискации российских активов не останутся без ответа. По словам представителя Кремля, такие действия приведут к серьезным последствиям как для стран, так и для юридических и физических лиц.

