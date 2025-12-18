Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters. "Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым", — сказал он журналистам.Туск отметил, что, тем не менее, "некоторые страны намерены бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии безопасности".В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против и этой идеи.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные действия по конфискации российских активов не останутся без ответа. По словам представителя Кремля, такие действия приведут к серьезным последствиям как для стран, так и для юридических и физических лиц.
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах

Туск заявил о прорыве на саммите Евросоюза по вопросу изъятия активов России

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных подвижках в обсуждении судьбы замороженных российских активов на двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе, передает Reuters.
"Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым", — сказал он журналистам.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
Туск отметил, что, тем не менее, "некоторые страны намерены бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии безопасности".
В среду издание Politico сообщило о том, что Евросоюз может принять решение об изъятии российских резервов на саммите 18-19 декабря в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать идею использования замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал эту инициативу воровством и не исключил, что подаст иск в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских суверенных активов с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого будет обсуждаться предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, но Будапешт против и этой идеи.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные действия по конфискации российских активов не останутся без ответа. По словам представителя Кремля, такие действия приведут к серьезным последствиям как для стран, так и для юридических и физических лиц.
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 16:49
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 16:49
 
БрюссельРОССИЯБЕЛЬГИЯУКРАИНАДональд ТускВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕСзамороженные российские активы
 
 
