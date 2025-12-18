https://1prime.ru/20251218/uitkoff-865655907.html

СМИ: Уиткофф и Кушнер будут выбирать подрядчиков для восстановления Украины

2025-12-18T03:38+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и распределяющую средства для восстановления Украины, утверждает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков (для восстановления Украины - ред.)", - пишет он. Согласно статье Херша, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы США получали половину от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины, проводимым Штатами. "Мне сообщили, что оба политика... настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США. Новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за отбор подрядчиков и распределение средств", - пишет Херш. Как уточняет журналист, детали распределения средств новой организацией все еще обсуждаются. По его данным, Россия не получит никаких денег, предназначенных для восстановления. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

Новости

