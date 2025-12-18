https://1prime.ru/20251218/uitkoff-865655907.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер будут выбирать подрядчиков для восстановления Украины
СМИ: Уиткофф и Кушнер будут выбирать подрядчиков для восстановления Украины - 18.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф и Кушнер будут выбирать подрядчиков для восстановления Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T03:38+0300
2025-12-18T03:38+0300
2025-12-18T03:38+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
украина
рф
стив уиткофф
джаред кушнер
сеймур херш
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865655907.jpg?1766018309
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и распределяющую средства для восстановления Украины, утверждает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков (для восстановления Украины - ред.)", - пишет он.
Согласно статье Херша, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы США получали половину от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины, проводимым Штатами.
"Мне сообщили, что оба политика... настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США. Новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за отбор подрядчиков и распределение средств", - пишет Херш.
Как уточняет журналист, детали распределения средств новой организацией все еще обсуждаются. По его данным, Россия не получит никаких денег, предназначенных для восстановления.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, украина, рф, стив уиткофф, джаред кушнер, сеймур херш, вс рф
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Сеймур Херш, ВС РФ
СМИ: Уиткофф и Кушнер будут выбирать подрядчиков для восстановления Украины
Херш: Уиткофф и Кушнер будут определять подрядчиков для восстановления Украины
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и распределяющую средства для восстановления Украины, утверждает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков (для восстановления Украины - ред.)", - пишет он.
Согласно статье Херша, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы США получали половину от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины, проводимым Штатами.
"Мне сообщили, что оба политика... настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США. Новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за отбор подрядчиков и распределение средств", - пишет Херш.
Как уточняет журналист, детали распределения средств новой организацией все еще обсуждаются. По его данным, Россия не получит никаких денег, предназначенных для восстановления.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.