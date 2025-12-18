https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html

В США громко высказались после выступления Путина

В США громко высказались после выступления Путина - 18.12.2025, ПРАЙМ

В США громко высказались после выступления Путина

Киев лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T15:45+0300

2025-12-18T15:45+0300

2025-12-18T15:45+0300

мировая экономика

киев

европа

украина

общество

владимир путин

the american conservative

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:17:3121:1773_1920x0_80_0_0_05d47270b35f70b6dc174cc6f7fe604b.jpg

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Киев лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative."Продолжение конфликта, даже если он приведет к увеличению финансовой и военной поддержки Киева, не изменит ситуацию в пользу Украины. Это только будет стоить ей больше земли и жизней", — говорится в публикации.Обозреватель также призвал европейские страны прекратить вранье о возможной победе Украины и признать, что Киев ждет лишь поражение."Она не сможет победить. Ее заставят уступить территории, она не сможет присоединиться к НАТО, а Европа не столкнется с российскими танками", — подчеркнул он.Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от существенного разговора, то Россия добьется освобождения земель военным путем.Российский лидер также выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с Россией по украинскому урегулированию. Путин добавил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.

https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html

https://1prime.ru/20251217/putin-865642564.html

киев

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, европа, украина, общество , владимир путин, the american conservative, нато