Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США громко высказались после выступления Путина - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html
В США громко высказались после выступления Путина
В США громко высказались после выступления Путина - 18.12.2025, ПРАЙМ
В США громко высказались после выступления Путина
Киев лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:45+0300
2025-12-18T15:45+0300
мировая экономика
киев
европа
украина
общество
владимир путин
the american conservative
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:17:3121:1773_1920x0_80_0_0_05d47270b35f70b6dc174cc6f7fe604b.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Киев лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative."Продолжение конфликта, даже если он приведет к увеличению финансовой и военной поддержки Киева, не изменит ситуацию в пользу Украины. Это только будет стоить ей больше земли и жизней", — говорится в публикации.Обозреватель также призвал европейские страны прекратить вранье о возможной победе Украины и признать, что Киев ждет лишь поражение."Она не сможет победить. Ее заставят уступить территории, она не сможет присоединиться к НАТО, а Европа не столкнется с российскими танками", — подчеркнул он.Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от существенного разговора, то Россия добьется освобождения земель военным путем.Российский лидер также выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с Россией по украинскому урегулированию. Путин добавил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html
https://1prime.ru/20251217/putin-865642564.html
киев
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90ccdc1abfbd98451d593b7c86a2b356.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, европа, украина, общество , владимир путин, the american conservative, нато
Мировая экономика, Киев, ЕВРОПА, УКРАИНА, Общество , Владимир Путин, The American Conservative, НАТО
15:45 18.12.2025
 
В США громко высказались после выступления Путина

TAC: Украина потеряет еще больше земель в случае продолжения конфликта

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Киев лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative.
"Продолжение конфликта, даже если он приведет к увеличению финансовой и военной поддержки Киева, не изменит ситуацию в пользу Украины. Это только будет стоить ей больше земли и жизней", — говорится в публикации.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Вчера, 11:23
Обозреватель также призвал европейские страны прекратить вранье о возможной победе Украины и признать, что Киев ждет лишь поражение.
"Она не сможет победить. Ее заставят уступить территории, она не сможет присоединиться к НАТО, а Европа не столкнется с российскими танками", — подчеркнул он.
Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от существенного разговора, то Россия добьется освобождения земель военным путем.
Российский лидер также выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с Россией по украинскому урегулированию. Путин добавил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины
Вчера, 17:20
 
Мировая экономикаКиевЕВРОПАУКРАИНАОбществоВладимир ПутинThe American ConservativeНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала