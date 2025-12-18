https://1prime.ru/20251218/ukraina-865685969.html

Урегулирование на Украине должно вестись непублично, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Урегулирование на Украине должно вестись непублично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Урегулирование (на Украине - ред.) должно быть тихим, непубличным", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

