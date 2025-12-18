Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России - 18.12.2025
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России
После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг предложение ЕС по изъятию российских активов, Владимир Зеленский может воспользоваться закарпатскими | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:29+0300
2025-12-18T07:29+0300
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг предложение ЕС по изъятию российских активов, Владимир Зеленский может воспользоваться закарпатскими венграми для давления на Будапешт, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."У Орбана свое видение, и, конечно, Зеленский и его бригада в долгу не останутся. Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать", — подчеркнул он. Соскин заметил, что Зеленский делает ставку на нынешнюю конфронтацию Орбана с Брюсселем из-за отстаивания Венгрией своих национальных интересов. "Зеленский знает, что Орбан сейчас в жесткой конфронтации с лидерами Европейской комиссии, так что ситуация для него непростая, потому что идет мощное противоборство за будущее Европы", — заявил Соскин. Виктор Орбан отметил в среду, что Еврокомиссия убрала вопрос конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. Он указал, что есть предложение о совместном кредитовании со стороны стран ЕС в пользу Украины, чему Венгрия категорически противостоит. Ситуация с активамиС началом спецоперации, Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро заморожены в ЕС, главным образом на счетах расчетной системы Euroclear в Бельгии. В ответ, Москва ввела контрмеры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы удерживаются на специальных счетах "С", доступ к которым возможен только по решению правительственной комиссии. Между тем, Брюссель, обещавший помогать Украине "столько, сколько потребуется", исчерпал все доступные ресурсы, и страны ЕС не хотят выделять средства из своих бюджетов. Еврокомиссия пытается получить согласие Бельгии на использование замороженных российских активов, но власти королевства настаивают на отказе. Речь идет о 185-210 миллиардах евро в форме репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти средства после завершения конфликта, если Москва "покроет материальный ущерб". Центробанк России уже инициировал исковое разбирательство против Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей.
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России

Соскин: Зеленский хочет начать использовать закарпатских венгров против Орбана

МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг предложение ЕС по изъятию российских активов, Владимир Зеленский может воспользоваться закарпатскими венграми для давления на Будапешт, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"У Орбана свое видение, и, конечно, Зеленский и его бригада в долгу не останутся. Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать", — подчеркнул он.
Соскин заметил, что Зеленский делает ставку на нынешнюю конфронтацию Орбана с Брюсселем из-за отстаивания Венгрией своих национальных интересов.
"Зеленский знает, что Орбан сейчас в жесткой конфронтации с лидерами Европейской комиссии, так что ситуация для него непростая, потому что идет мощное противоборство за будущее Европы", — заявил Соскин.
Виктор Орбан отметил в среду, что Еврокомиссия убрала вопрос конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. Он указал, что есть предложение о совместном кредитовании со стороны стран ЕС в пользу Украины, чему Венгрия категорически противостоит.

Ситуация с активами

С началом спецоперации, Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро заморожены в ЕС, главным образом на счетах расчетной системы Euroclear в Бельгии. В ответ, Москва ввела контрмеры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы удерживаются на специальных счетах "С", доступ к которым возможен только по решению правительственной комиссии.
Между тем, Брюссель, обещавший помогать Украине "столько, сколько потребуется", исчерпал все доступные ресурсы, и страны ЕС не хотят выделять средства из своих бюджетов. Еврокомиссия пытается получить согласие Бельгии на использование замороженных российских активов, но власти королевства настаивают на отказе.
Речь идет о 185-210 миллиардах евро в форме репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти средства после завершения конфликта, если Москва "покроет материальный ущерб". Центробанк России уже инициировал исковое разбирательство против Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей.
