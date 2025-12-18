https://1prime.ru/20251218/vertolet-865660133.html

В Хабаровском крае запустят новую вертолетную линию

ХАБАРОВСК, 18 дек - ПРАЙМ. Новую вертолетную линию запускают в Хабаровском крае по маршруту "Николаевск-на-Амуре - Лазарев" с начала 2026 года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "В январе 2026 года авиакомпания "Тайга" начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту "Николаевск-на-Амуре - Лазарев". Это социально значимое и фактически безальтернативное направление, которое свяжет труднодоступный поселок с районным центром. Маршрут открыт по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках расширения местных воздушных линий, которые субсидируются из краевого бюджета", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным министерства, рейсы будут ходить два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит 2 тысячи рублей, для детей предусмотрена скидка в 50%. Продажа билетов откроется в начале следующей недели. "Во второй половине 2026 года на маршруте появится промежуточная посадка в селе Сусанино Ульчского района. Рядом находится санаторий "Анненские минеральные воды" - это расширит возможности для санаторно-курортного лечения и отдыха жителей края", - добавляется в сообщении. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Константина Кравцова, новый маршрут обеспечит круглогодичную транспортную доступность рабочего поселка Лазарев. Это жизненно важно для местных жителей, так как дает оперативный доступ к медицинской помощи, социальным услугам и другим необходимым сервисам. Лазарев - рабочий поселок в Николаевском районе Хабаровского края. Расположен на мысе Лазарева, порт на берегу пролива Невельского, располагается в 360 километрах к северо-востоку от Комсомольска-на-Амуре. Известен своим близким расположением к Сахалину (7,3 километра). В поселке проживают порядка 850 человек.

