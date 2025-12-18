https://1prime.ru/20251218/vs-865663083.html
Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки
Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки - 18.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки
Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T10:27+0300
2025-12-18T10:27+0300
2025-12-18T10:27+0300
бизнес
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Заблуждение Долиной относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может", - отмечается в определении.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_8d1adc4d9f19864aebf4cbd8411e148c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , финансы
Бизнес, Общество , Финансы
Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки
Верховный суд не признавал заблуждение Долиной основанием для расторжения сделки
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Заблуждение Долиной относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может", - отмечается в определении.
Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Долина