https://1prime.ru/20251218/vs-865663083.html

Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки

Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки - 18.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд не считает мотивы Долиной основанием для расторжения сделки

Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T10:27+0300

2025-12-18T10:27+0300

2025-12-18T10:27+0300

бизнес

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Заблуждение Долиной относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может", - отмечается в определении.

https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финансы