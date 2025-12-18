https://1prime.ru/20251218/vs-865663754.html

Экспертиза выявила психологическое принуждение в отношении Долиной

Экспертиза выявила психологическое принуждение в отношении Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ

Экспертиза выявила психологическое принуждение в отношении Долиной

Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T10:25+0300

2025-12-18T10:25+0300

2025-12-18T10:26+0300

финансы

бизнес

рф

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07afc35467a376f8e0280330618573c2.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении Верховного суда РФ. "Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме", - говорится в кассационном определении Верховного суда РФ, которое было опубликовано на официальном сайте в четверг.

https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, рф, верховный суд