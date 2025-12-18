Экспертиза выявила психологическое принуждение в отношении Долиной

https://1prime.ru/20251218/vs-865663754.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении Верховного суда РФ. "Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме", - говорится в кассационном определении Верховного суда РФ, которое было опубликовано на официальном сайте в четверг.
