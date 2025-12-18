https://1prime.ru/20251218/vs-865663895.html

Верховный суд прокомментировал неявку Долиной на заседание

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Суд указывал, что дача певицей Ларисой Долиной пояснений на заседании могла бы способствовать всестороннему рассмотрению дела, но в суд она так и не явилась, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что суд неоднократно указывал представителям Долиной, что ее явка в судебное заседание и дача ею пояснений могли способствовать всестороннему рассмотрению дела (но суд не вправе принуждать сторону к этому), откладывал рассмотрение дела, явка Долиной обеспечена не была", - сказано в документе.

