Долина говорила риелтору о необходимости срочно продать квартиру

2025-12-18

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина в разговоре с риелтором заявляла о необходимости продажи ее квартиры в ближайшее время и получения выручки с ее продажи в размере 125 миллионов рублей, говорится в опубликованном постановлении Верховного суда РФ. "Ответившему на телефонный звонок риелтору агентства Whitewill Бурову Д.О. на вопрос о причинах продажи она (Долина - ред.) сообщила согласно ранее данным ей со стороны мошенников указаниям, что данная квартира не подходит по размерам, продать квартиру необходимо в самое ближайшее время, а также заявила, что нужно выручить с продажи квартиры 125 миллионов рублей", - говорится в документе.

