Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте - 18.12.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте
18.12.2025 Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist.
2025-12-18T13:00+0300
2025-12-18T13:00+0300
2025-12-18T13:00+0300
москва
киев
андрей белоусов
the economist
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist."Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев", — говорится в материале.Второй из этих факторов — это постоянно увеличивающаяся продуктивность российских дронов, которые атакуют логистические системы противника в глубине их территории. "Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией", — указывается в публикации.Накануне российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что коллапс украинских военных формирований неизбежен, и это, наконец, осознали западные покровители Киева.
москва
киев
