Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте

Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте - 18.12.2025

Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте

Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist."Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев", — говорится в материале.Второй из этих факторов — это постоянно увеличивающаяся продуктивность российских дронов, которые атакуют логистические системы противника в глубине их территории. "Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией", — указывается в публикации.Накануне российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что коллапс украинских военных формирований неизбежен, и это, наконец, осознали западные покровители Киева.

