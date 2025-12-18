Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/vsu-865670747.html
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте - 18.12.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте
Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T13:00+0300
2025-12-18T13:00+0300
москва
киев
андрей белоусов
the economist
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist."Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев", — говорится в материале.Второй из этих факторов — это постоянно увеличивающаяся продуктивность российских дронов, которые атакуют логистические системы противника в глубине их территории. "Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией", — указывается в публикации.Накануне российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что коллапс украинских военных формирований неизбежен, и это, наконец, осознали западные покровители Киева.
https://1prime.ru/20251217/nagrazhdenie-865645563.html
https://1prime.ru/20251217/belousov-865640174.html
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, киев, андрей белоусов, the economist
МОСКВА, Киев, Андрей Белоусов, The Economist
13:00 18.12.2025
 
Западные СМИ раскрыли причины неудач ВСУ на фронте

The Economist: ВСУ терпят крах на фронте из-за трех факторов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с трудностями на фронте из-за трёх причин, пишет The Economist.
"Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
Вчера, 18:17
Второй из этих факторов — это постоянно увеличивающаяся продуктивность российских дронов, которые атакуют логистические системы противника в глубине их территории.
"Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией", — указывается в публикации.
Накануне российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что коллапс украинских военных формирований неизбежен, и это, наконец, осознали западные покровители Киева.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил Белоусов
Вчера, 15:52
 
МОСКВАКиевАндрей БелоусовThe Economist
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала