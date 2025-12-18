Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала возмущение на Западе
Христофору: фон дер Ляйен запретила лидерам ЕС покидать саммит ради Зеленского
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запретила европейским лидерам покидать саммит ЕС не ради блага своих стран, а ради Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.
"Урсула не разрешает главам ЕС покинуть Брюссель, пока они не решат проблемы инфляции, миграции, преступности, цен на жилье, коррупции, здравоохранения, стоимости энергоносителей и безработицы. А не, я ошибся… Все это ради денег для Зеленского", — написал он.
В четверг фон дер Ляйен отметила, что лидеры стран ЕС будут продолжать обсуждения, пока не найдут способ обеспечить финансирование Украины на следующие два года.
Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование замороженных российских активов для нужд Киева. Речь идет о кредите в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае, если "Москва компенсирует ей материальный ущерб".
В министерстве иностранных дел России заявляли, что планы ЕС о выплате репараций Украине не соответствуют реальности, и обвинили Брюссель в незаконном использовании российских активов. Также в министерстве подчеркнули, что Москва будет реагировать на конфискацию своих активов.