Aurus Collection направила Wildberries претензию на два миллиарда рублей

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания Aurus Collection, которая производит сумки и кожаные изделия под российским национальным брендом Aurus, направила досудебную претензию Wildberries на 2 миллиарда рублей из-за продажи поддельных товаров под эмблемой Aurus, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. В Aurus Collection рассказали агентству, что на маркетплейсе продаются обложки для паспорта с эмблемой российского национального бренда. При этом оригинальные товары под брендом Aurus продают в ЦУМе. "В порядке досудебного урегулирования требуем от "Вайлдберриз":.. выплатить компенсацию за нарушение права на товарные знаки 18 класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.) и репутационные риски в размере 2 000 000 000 рублей", - говорится в документе. Также компания требует незамедлительного прекращения продаж товаров под брендом Aurus и изъятия продукции, нарушающую права бренда, из оборота. Ранее в декабре национальный бренд одежды Aurus Cashmere также направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота. Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.

