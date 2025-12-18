https://1prime.ru/20251218/yuan-865682617.html

Курс юаня к рублю снижается

Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг снижается после сильного роста накануне, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг снижается после сильного роста накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.10 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,091 против 7,041 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,54 рубля. Рубль корректирует падение Юань на Мосбирже в четверг торгуется в минусе по отношению к рублю. Сильный рост курса в среду в район уровня сопротивления 11,4 рубля сменился коррекцией в направлении 11,3 рубля. "Ключевое в текущей динамике то, что курс все чаще движется не "большими идеями", а микромеханикой ликвидности. С одной стороны, юань в России - доминирующая биржевая валюта после ограничений на доллар/евро на биржевом рынке, поэтому любые изменения в платежной инфраструктуре и санкционных режимах сразу отражаются в курсе (через доступность расчетов и стоимость "проводки" платежей). С другой - поддержку рублю в последние недели давали факторы предложения валюты и слабого спроса", - комментирует независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,27% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.13 мск росла на 0,3%, до 59,9 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 98,3 пункта. Прогнозы Дальнейшему локальному ослаблению рубля препятствует приближение налогового периода, пик которого приходится на 25 и 29 декабря, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Для этих целей многие компании могут заранее продавать ощутимо подорожавшую валюту. Это пока компенсирует для рубля увеличившийся на нее спрос, в первую очередь со стороны импортеров. До завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке курс будет консолидироваться в диапазоне 11,28–11,42 рубля за юань", - считает он. В пятницу в фокусе - заседание Банка России по ключевой ставке, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Большинство аналитиков ожидают снижения с текущих 16,5% до 16% или 15,5%. Более мягкий шаг может оказать дополнительное давление на рубль, более жесткий - придать ему поддержку. Рынок застыл в ожидании: завтрашнее решение регулятора задаст тон движению котировок на ближайшие недели", - считает он.

