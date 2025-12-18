Замглавы МИД Любинский рассказал об угрозах в свой адрес

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251218/zamglavy-865654870.html
2025-12-18T01:40+0300
2025-12-18T01:40+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал, что получал угрозы, когда он занимал пост посла РФ в Австрии. Указом президента РФ Владимира Путина в августе Любинский был освобожден от должности посла России в Австрии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. "За годы работы послом России в Вене довелось увидеть действительно всякое. В последние годы приходилось сталкиваться с множеством проблем зачастую непредсказуемого характера - от политических и вплоть до чисто бытовых аспектов нормального жизнеобеспечения коллектива наших представительств в Австрии... Персональные угрозы поступали и в мой адрес", - сказал дипломат в интервью газете "Известия". По его словам, были попытки вербовки, провокации по отношению к сотрудникам, "высылки" российских дипломатов под надуманными предлогами. "Опять же в последние годы приходится сталкиваться с искусственными визовыми блокадами в отношении наших сотрудников практически во всех европейских странах. Нам элементарно не дают осуществлять замены. Но принцип взаимности в дипломатии еще никто не отменял, и на все недружественные действия следует наша реакция. Не обязательно зеркальная, но в любом случае весьма чувствительная", - подчеркнул Любинский.
