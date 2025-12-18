https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским
2025-12-18T15:59+0300
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с лидерами ЕС рассчитывает получить от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера ясное объяснение относительно отказа передать российские активы Украине, сообщает Financial Times."Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", — говорится в публикации.Газета указала, что Зеленский планировал участвовать в переговорах через видеосвязь, но предпочел присутствовать лично.В среду Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение об изъятии активов стран ЕС, обойдя мнение Бельгии. Как сообщается, в понедельник представители стран-членов снова не сумели убедить Брюссель поддержать применение замороженных фондов для помощи Украине. Де Вевер охарактеризовал эту идею как воровство и намекнул на возможность судебного разбирательства.Тем временем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия убрала вопрос конфискации российских суверенных активов с повестки встречи Евросовета 18-19 декабря. Он сообщил, что вместо этого рассматривается предложение о совместном кредите ЕС в пользу Украины, но Будапешт возражает против этого.
