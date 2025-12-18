Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865678192.html
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским
Владимир Зеленский на встрече с лидерами ЕС рассчитывает получить от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера ясное объяснение относительно отказа передать... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:59+0300
2025-12-18T15:59+0300
мировая экономика
украина
бельгия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
financial times
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с лидерами ЕС рассчитывает получить от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера ясное объяснение относительно отказа передать российские активы Украине, сообщает Financial Times."Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", — говорится в публикации.Газета указала, что Зеленский планировал участвовать в переговорах через видеосвязь, но предпочел присутствовать лично.В среду Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение об изъятии активов стран ЕС, обойдя мнение Бельгии. Как сообщается, в понедельник представители стран-членов снова не сумели убедить Брюссель поддержать применение замороженных фондов для помощи Украине. Де Вевер охарактеризовал эту идею как воровство и намекнул на возможность судебного разбирательства.Тем временем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия убрала вопрос конфискации российских суверенных активов с повестки встречи Евросовета 18-19 декабря. Он сообщил, что вместо этого рассматривается предложение о совместном кредите ЕС в пользу Украины, но Будапешт возражает против этого.
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html
https://1prime.ru/20251218/putin-865664015.html
украина
бельгия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, бельгия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, financial times, politico, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Financial Times, Politico, ЕС
15:59 18.12.2025
 
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским

FT: Зеленский будет ждать от де Вевера объяснений об отказе отдавать активы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с лидерами ЕС рассчитывает получить от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера ясное объяснение относительно отказа передать российские активы Украине, сообщает Financial Times.
"Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В США громко высказались после выступления Путина
15:45
Газета указала, что Зеленский планировал участвовать в переговорах через видеосвязь, но предпочел присутствовать лично.
В среду Politico отметило, что на саммите 18-19 декабря может быть принято решение об изъятии активов стран ЕС, обойдя мнение Бельгии. Как сообщается, в понедельник представители стран-членов снова не сумели убедить Брюссель поддержать применение замороженных фондов для помощи Украине. Де Вевер охарактеризовал эту идею как воровство и намекнул на возможность судебного разбирательства.
Тем временем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия убрала вопрос конфискации российских суверенных активов с повестки встречи Евросовета 18-19 декабря. Он сообщил, что вместо этого рассматривается предложение о совместном кредите ЕС в пользу Украины, но Будапешт возражает против этого.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина Украине
10:31
 
Мировая экономикаУКРАИНАБЕЛЬГИЯБрюссельВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийFinancial TimesPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала