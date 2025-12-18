Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу - 18.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865679531.html
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу - 18.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу
США стремятся найти компромиссное решение для вывода украинских военных сил с территории Донбасса, приводит заявление Владимира Зеленского издание Страна.ua.
2025-12-18T16:19+0300
2025-12-18T16:19+0300
донбасс
сша
украина
юрий ушаков
владимир зеленский
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. США стремятся найти компромиссное решение для вывода украинских военных сил с территории Донбасса, приводит заявление Владимира Зеленского издание Страна.ua. "Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — утверждает он.Согласно газете Politico, ссылающейся на французское должностное лицо, Украина отвергла предложение о создании в Донбассе демилитаризованной зоны с особым экономическим статусом. На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что уход украинских войск из этой области является ключевым элементом в общем плане мирного разрешения конфликта.
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865658187.html
https://1prime.ru/20251218/putin-865671546.html
донбасс
сша
украина
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
донбасс, сша, украина, юрий ушаков, владимир зеленский, politico
ДОНБАСС, США, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Politico
16:19 18.12.2025
 
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу

Зеленский сказал, что США ищут компромисс по вопросу выхода ВСУ из Донбасса

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. США стремятся найти компромиссное решение для вывода украинских военных сил с территории Донбасса, приводит заявление Владимира Зеленского издание Страна.ua.
"Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — утверждает он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу
06:50
06:50
Согласно газете Politico, ссылающейся на французское должностное лицо, Украина отвергла предложение о создании в Донбассе демилитаризованной зоны с особым экономическим статусом.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что уход украинских войск из этой области является ключевым элементом в общем плане мирного разрешения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Западе бурно отреагировали на заявление Путина о "подсвинках"
13:07
13:07
 
ДОНБАСССШАУКРАИНАЮрий УшаковВладимир ЗеленскийPolitico
 
 
Заголовок открываемого материала