Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу
Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу
2025-12-18T16:19+0300
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. США стремятся найти компромиссное решение для вывода украинских военных сил с территории Донбасса, приводит заявление Владимира Зеленского издание Страна.ua. "Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — утверждает он.Согласно газете Politico, ссылающейся на французское должностное лицо, Украина отвергла предложение о создании в Донбассе демилитаризованной зоны с особым экономическим статусом. На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что уход украинских войск из этой области является ключевым элементом в общем плане мирного разрешения конфликта.
