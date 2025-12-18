Зеленский ждет смерти Трампа, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дмитрук допустил, что Зеленский ждет смерти Трампа
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти президента США Дональда Трампа, утверждает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.
Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет".
"Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО", — считает он.
По мнению Дмитрука, глава киевского режима фактически намекает на "физическое устранение политических оппонентов".
В четверг Зеленский признал, что Соединенные Штаты последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, и заявления на эту тему вызывают у некоторых в Белом доме смех. Ранее Зеленский говорил о готовности отказаться от стремления вступить в НАТО, если Украина получит гарантии безопасности от отдельных стран.
Американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico 9 декабря отметил, что осознание того, что Украина не должна стать членом НАТО, существовало давно, и добавил, что Зеленский будет вынужден принять условия урегулирования, поскольку тот проигрывает.
Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски, связанные с присоединением Киева к альянсу, стали одной из причин начала специальной военной операции.