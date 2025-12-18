https://1prime.ru/20251218/zelenskiy-865690499.html

Зеленский ждет смерти Трампа, заявил депутат Рады

Зеленский ждет смерти Трампа, заявил депутат Рады

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти президента США Дональда Трампа, утверждает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram. "Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО", — считает он.По мнению Дмитрука, глава киевского режима фактически намекает на "физическое устранение политических оппонентов". В четверг Зеленский признал, что Соединенные Штаты последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, и заявления на эту тему вызывают у некоторых в Белом доме смех. Ранее Зеленский говорил о готовности отказаться от стремления вступить в НАТО, если Украина получит гарантии безопасности от отдельных стран. Американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico 9 декабря отметил, что осознание того, что Украина не должна стать членом НАТО, существовало давно, и добавил, что Зеленский будет вынужден принять условия урегулирования, поскольку тот проигрывает.Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски, связанные с присоединением Киева к альянсу, стали одной из причин начала специальной военной операции.

2025

