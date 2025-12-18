https://1prime.ru/20251218/zhile-865678011.html

Госдума продлила срок переселения граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о продлении до 1 сентября 2028 года срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Принятым законом продлевается до 1 сентября 2028 года срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также продлевается возможность предоставления субъектам РФ, которые выполнили соответствующие обязательства, финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, документом устанавливается, что Минстрой России будет утверждать перечень направлений подготовки специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, а также перечень должностей специалистов, занятых в строительстве, требования к которым устанавливаются правилами саморегулирования. Предусматривается, что правительство РФ установит основания для отмены документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и органов МСУ. Также расширяется перечень целей проведения строительного контроля, проводимого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Так, указанный контроль будет проводиться в целях проверки соответствия выполняемых работ не только проектной документации, но и рабочей документации за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется подготовка рабочей документации в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Закрепляется, что установление публичного сервитута для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов инфраструктуры, допускается в отсутствие сведений о таких объектах в документах территориального планирования. До 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого в некоторых случаях допускается изменение существенных условий контракта на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов. Также на 2026 года продлевается срок, в течение которого правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях воссоединенных субъектов РФ. Согласно документу, в 2026 году правительство РФ вправе будет предусматривать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в указанных случаях. Заказчик заключает контракт с таким поставщиком не позднее 31 декабря 2026 года. Аналогичное право предоставляется высшему исполнительному органу Москвы. Также в 2026 году правительство РФ вправе будет принимать решения, предусматривающие: особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве; особенности проведения государственной экспертизы проектной документации; особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории, выдачи градостроительных планов земельных участков, информационного обеспечения градостроительной деятельности, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, если установление таких особенностей необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, либо в отношении объектов капитального строительства, создаваемых для нужд Вооруженных сил РФ, либо в отношении объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, а также утверждение перечня указанных объектов капитального строительства; особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства; особенности применения неустойки, иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве; особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу РФ.

