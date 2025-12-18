Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото снижаются - 18.12.2025
Цены на золото снижаются
Цены на золото снижаются в четверг утром перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на золото снижаются в четверг утром перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 8,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, до 4 365,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,3%, до 66,703 доллара за унцию. Позднее в четверг будут опубликованы статистические данные по инфляции в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составил 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США. Также трейдеры продолжают оценивать вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в январе. Первое в следующем году заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов.
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на золото снижаются в четверг утром перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 8,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, до 4 365,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,3%, до 66,703 доллара за унцию.
Позднее в четверг будут опубликованы статистические данные по инфляции в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составил 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.
Также трейдеры продолжают оценивать вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в январе. Первое в следующем году заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов.
