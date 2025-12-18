https://1prime.ru/20251218/zoloto-865672023.html

Экономист ожидает, что цены на золото и серебро скоро побьют рекорды

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и серебро могут побить новые рекорды до начала нового года и достичь значений на уровне 4 500 долларов и 73 долларов за тройскую унцию соответственно, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Накануне биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше 67 долларов за тройскую унцию. А ранее в декабре стоимость золота превысила 4 300 долларов за унцию, впервые с 21 октября, когда цена на драгметалл достигла максимального за все время значения в 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Исходя из скорости роста стоимости фьючерсов на золото в первой половине декабря, они способны повысится до уровня 4 500 долларов за тройскую унцию до конца года (плюс 2,3% от текущего уровня)", - ответил Манжос на вопрос о перспективах роста мировых цен на драгметаллы до конца года. "Контракты на серебро в последние дни растут в цене более агрессивно. В них до конца 2025 года вероятно достижение отметки 73 доллара за тройскую унцию (плюс 9% от текущего уровня)", - добавил он. По его словам, в текущем году цены на ключевые драгметаллы переписали свои максимальные исторические ценовые значения, но это ещё не предел: "Под конец года на "тонком" рынке вполне вероятно достижение новых рекордных значений". Манжос отметил также, что сдвиг к указанным уровням вполне возможен с учетом текущего наклона сформировавшихся среднесрочных восходящих трендов, однако не гарантирован. С начала года стоимость серебра выросла в 2,3 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. А с начала месяца цена увеличилась на 12,5%. Стоимость золота выросла в 1,66 раза по сравнению со значением в конце прошлого года - 2 641 доллар за тройскую унцию, а с начала декабря - на 2,25%.

