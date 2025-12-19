https://1prime.ru/20251219/-putin-865723843.html

"Итоги года" с Путиным завершились

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 19.12.2025, ПРАЙМ

россия

общество

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.

