https://1prime.ru/20251219/-putin-865723843.html
"Итоги года" с Путиным завершились
"Итоги года" с Путиным завершились - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Итоги года" с Путиным завершились
Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T16:51+0300
2025-12-19T16:51+0300
2025-12-19T16:51+0300
россия
общество
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.
https://1prime.ru/20251219/putin-865723167.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_484abafc07898e9a443902b1429640c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
"Итоги года" с Путиным завершились
"Итоги года" с Путиным завершились, продлившись более четырех часов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.
Путин отметил устойчивость российской экономики