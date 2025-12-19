https://1prime.ru/20251219/agroeksport-865703690.html

Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию рекордный объем икры - порядка 60 тонн стоимостью более 2,4 миллиона долларов, общие же поставки выросли за этот период на 38% в годовом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Экспорт российской икры вырос на 38%… В Японию Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем икры за всю историю наблюдений - около 60 тонн на сумму более 2,4 миллиона долларов. Ранее максимум в стоимостном выражении наблюдался в 2022 году (около 260 тысяч долларов)", - приводятся в сообщении данные за 11 месяцев текущего года. Отмечается, что всего за указанный период Россия экспортировала около 250 тонн готовой красной и черной икры на сумму более 14 миллионов долларов, что в стоимостном выражении на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также уточняется, что в топ стран-импортеров российской икры вошли Казахстан, Япония и Белоруссия.

