Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры - 19.12.2025
Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры
Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры
2025-12-19T10:43+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию рекордный объем икры - порядка 60 тонн стоимостью более 2,4 миллиона долларов, общие же поставки выросли за этот период на 38% в годовом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Экспорт российской икры вырос на 38%… В Японию Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем икры за всю историю наблюдений - около 60 тонн на сумму более 2,4 миллиона долларов. Ранее максимум в стоимостном выражении наблюдался в 2022 году (около 260 тысяч долларов)", - приводятся в сообщении данные за 11 месяцев текущего года. Отмечается, что всего за указанный период Россия экспортировала около 250 тонн готовой красной и черной икры на сумму более 14 миллионов долларов, что в стоимостном выражении на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также уточняется, что в топ стран-импортеров российской икры вошли Казахстан, Япония и Белоруссия.
10:43 19.12.2025
 
Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры

"Агроэкспорт": Россия экспортировала в Японию рекордные 60 тонн икры

© РИА Новости . Евгений Биятов
Красная икра
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию рекордный объем икры - порядка 60 тонн стоимостью более 2,4 миллиона долларов, общие же поставки выросли за этот период на 38% в годовом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Экспорт российской икры вырос на 38%… В Японию Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем икры за всю историю наблюдений - около 60 тонн на сумму более 2,4 миллиона долларов. Ранее максимум в стоимостном выражении наблюдался в 2022 году (около 260 тысяч долларов)", - приводятся в сообщении данные за 11 месяцев текущего года.
Отмечается, что всего за указанный период Россия экспортировала около 250 тонн готовой красной и черной икры на сумму более 14 миллионов долларов, что в стоимостном выражении на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Также уточняется, что в топ стран-импортеров российской икры вошли Казахстан, Япония и Белоруссия.
